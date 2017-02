Chasma Tours, con nuevo servicio on line: My Assistance

El operador mayorista de turismo Chasma Tours, amplía sus servicios on line a través de la incorporación de la plataforma “My Assistance” para búsquedas y reservas de asistencia al viajero, ingresando a su web site: chasmatours.com.

Como complemento de las herramientas on line, Chasma Tours ahora ofrece la posibilidad de adicionar la asistencia a los servicios terrestres con propuesta de tarifas para el pasajero y las agencias, ya que con My Assistance los agentes de viajes tendrán la comisión del mercado.

Entre las características del sistema es que ofrece asistencias de alcance mundial, con coberturas que van desde los USD 17.000 hasta USD 100.000, de acuerdo a las necesidades y las posibilidades de cada pasajero. A su vez, existen coberturas para pasajeros hasta 85 años de edad.

Al servicio de cobertura por accidente o enfermedad le agregan prestaciones como boletos para familias por hospitalización del beneficiario, envío de objetos olvidados en el país de residencia, regreso anticipado por fallecimiento de familiar o siniestro en el domicilio, cobertura por medicamentos, entre otras.

Esta herramienta on line de Chasma Tours se suma a sus cinco servicios on line: My Room, My Flight, My Transfer, My Car y My Train.