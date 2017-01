Peña Nieto canceló su viaje a EEUU y no se reunirá con Trump

El mandatario lamenta y reprueba la decisión de Trump de construir un muro en la frontera que busca dividir los países en lugar de unirlos, dijo que México no cree en los muros y reiteró que su país no pagará por ello.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció este jueves que no asistirá a una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, prevista para la semana próxima en Washington, luego de que Trump tuiteara que el encuentro debía suspenderse si México no acepta pagar por el muro fronterizo.

El anuncio del gobernante mexicano se produce horas después de que Trump amenazara con cancelar la reunión con Peña Nieto si México no acepta pagar por el “tan necesario” muro que quiere construir en la frontera para detener la inmigración ilegal.

Algunos líderes políticos opositores mexicanos tildaron este jueves incluso de “humillación” que Trump amenazara con cancelar la cita e insistieron al mandatario mexicano que no asista a la Casa Blanca.

El líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, insistió en su propuesta de que presente una demanda ante la ONU contra el gobierno de Estados Unidos.

El miércoles por la noche, en un mensaje emitido a los mexicanos horas después de que Trump firmara el decreto para construir el muro e insistiera en que México reembolsará su costo, Peña Nieto rechazó los planes de su par norteamericano y reiteró que su país no pagará por la obra.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro”, sentenció.

Asimismo, dijo haber ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos.