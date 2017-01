La publicidad llega a Messenger, era algo que iba a suceder

Todos los servicios gratuitos que usamos (Facebook, Google, etc) viven de la publicidad, y en algunos de ellos estamos acostumbrados a verlos como parte de la experiencia.

Pero en mensajería, todavía no hemos visto demasiado, teniendo en cuenta que WhatsApp no tienen (por el momento) anuncios, y Messenger prueba con algunas formas no invasivas, como la posibilidad de una empresa de contactarnos, si nosotros generamos un contacto previamente.

Ahora, Facebook comienza a probar con anuncios publicitarios en la página de inicio de Messenger, e indica la compañía que era un pedido de los anunciantes, y probablemente un espacio para generar millones.

Facebook comenzó a probar los anuncios en Australia y Tailandia, de una forma similar a como los vemos en la red social, y los resultados de estas pruebas le dirán a Zuckerberg y compañía cuan exitosos pueden ser.

No es algo que deba sorprendernos y deberemos acostumbrarnos cada vez más a ver publicidad en las apps de mensajería. ¿WhatsApp el que sigue?

Fuente: Impulso Negocios