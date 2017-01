Rosales: “Argentina debería unirse a Brasil en la Era Trump”

En diálogo con Punto a Punto Radio, el constulor político Luis Rosales, brindó un análisis sobre el impacto que puede tener la gestión de Donald Trump en Argentina.

-¿Qué análisis realiza sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos y el impacto local de esta asunción?

_Donald Trump va a revalidar el poder que hay en juego y que se concentra en EEUU, país que maneja el 25% de la economía del mundo directamente o indirectamente a través del dólar. Además, digitan el comercio, el 60% de las universidades más prestigiosas son norteamericanas, el 60% de los inventos son norteamericanos, 400 de los premios nobel son norteamericanos, tienen un gran poderío militar. Es decir, tienen poder por donde se mire.

En materia local, es decir Donald Trump para adentro, va a tener muchos frenos y contrafrenos que el sistema mismo le impone. Pero en materia internacional las decisiones serán muy influyentes.

Si los argentinos somos inteligentes podemos sacar provecho de esa presidencia. América Latina va a estar muy golpeada, sobre todo en el norte, porque el muro le impone un castigo muy grande a México, Centroamérica y al Caribe.

-¿De qué manera Argentina puede aprovechar este contexto?

-En ese momento en que Argentina tiene liderazgo renovado y ciertos “pergaminos” que le dan autoridad, podemos convocar al ahora débil pero siempre poderoso Brasil para golpearle el hombro a los mexicanos para trabajar en algo en conjunto, tal como hizo Europa, que desde hace tiempo no depende tanto de EEUU.

Es una necesidad abrazar esa idea y llevarla a la práctica. Argentina podría tener ese rol en la Era Trump. Ese es el desafío. También podemos llorar sobre la leche derramada.

-¿Cómo puede afectar la política interna que Trump desarrolle en su país?

-No nos vamos a ver tan afectados porque tampoco nos vimos tan beneficiados por la globalización.

Las decisiones que va a tomar Trump van a tener que ver con ir frenando o revirtiendo el fenómeno de la globalización. Van a sufrir los países más influenciados por la globalización: China,Singapur, Hong Kong, Corea, Taiwán, México, el Caribe, los países centroamericanos, entre otros.

Argentina de la globalización lo único que aprovechó fue la posibilidad de alimentar a los cerdos que le dan proteína a la nueva clase media china. Le vendemos alimento a europeos y chinos y esta comercialización va a seguir.

-¿Coincide en el análisis que afirma que habrá un “nuevo escenario global” con trump?

-Definitivamente es raro decir “el Presidente Trump” y más raro es verlo. ¿Qué se viene? Hay una intuición empresaria. A esta altura estaríamos tratando de ver qué hizo el presidente que asume cuando fue gobernador, diputado, senador y ahí podemos sacar conclusiones cómo puede ser como presidente. Con Trump no se puede porque no tuvo ninguno de estos cargos, sólo fue empresario.

Buceando en su perfil empresario hay un modus operandi. Él fue un especialista, un hábil negociador de quiebras en Estados Unidos. Sabe muy bien cómo manejar el “chapter eleven” de la ley de quiebras norteamericana, que es sentarse con los acreedores y ver cómo renegociar. Eso está haciendo con China y con México. Esta intuición empresaria implicará enemistarse un poco con China y ver alguna oportunidad intuitiva de acercarse con Putin y Rusia. A este escenario ahora se le ha sumado un soporte teórico que es el aporte de las numerosas reuniones que Trump ha tenido con Henry Kissinger. No olvidemos que Kissinger en los años 80 le recomendó a Nikon acercarse a China para debilitar la alianza Rusia-China. Kissinger siempre sostuvo que si Rusia y China se unen la hegemonía norteamericana corre peligro. En ese marco, el consejo de Kissinger es que si EEUU se tiene que unir con alguno de los dos, lo tiene que hacer con el más débil de los dos. En la década del 60 era China pero los chinos se fortalecieron demasiado. Kissinger plantea que con el acercamiento que hubo con China le otorgaron mucha fuerza y el país “débil” es Rusia. Entonces propone que EEUU se una con Rusia porque tiene bajo costo.

-¿Cuáles serían los beneficios de esta estrategia para EEUU?

El beneficio de esto es condicionar un poco el poder de los chinos y hacerse de un aliado formidable, Putin. El Presidente Ruso no tiene inconvenientes en hacer lo que EEUU no quiere hacer, que es ejecutar guerras. Los estadounidenses están muy cansados de sacrificar dinero y soldados en escenarios ajenos. Entonces Kissinger le sugiere a Trump que Rusia es un aliado perfecto. El costo es que Ucrania se transforme en una Finlandia. No buscan invadir Ucrania pero sí hacerla un poco más rusa. Kissinger apunta que no es tanto el costo político. Además, hace unos años era casi irreversible que China venía a reemplazar a EEUU. Ahora está en tela de juicio.